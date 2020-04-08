Stephen Appiah’tan Fenerbahçe itirafı: Şükürler olsun ki…

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Stephen Appiah, İtalya basınına verdiği röportajda Juventus’tan ayrılarak neden Türkiye’ye transfer olduğuna değindi.

2004 Atina Olimpiyat Oyunları’nda Gana Milli Takımı forması giymek istediğini söyleyen Appiah, “Eğer Olimpiyat Oyunları’na katılmadığımı söyleseydim, ülkemde sorun yaşardım. Bu yüzden cesaretimi topladım ve gideceğimi söyledim” dedi.

Yıldız futbolcu, “Bana neden ayrılmak istediğimi sordular ben de Juventus’ta oynamayı sevdiğimi ancak ülkemin her şeyden önce geldiğini belirttim” diyerek Juventus ile bağlarının nasıl koptuğunu anlattı.

Fenerbahçe’ye geldiği için pişman olmadığını söyleyen Appiah, “Juventus’ta takıma döndüğümde problemler başladı. Yerimi kaybettim ve kulüp aramaya başladım. Şükürler olsun ki Fenerbahçe ile anlaştım. Aldığım karardan asla pişman değilim” ifadelerini kullandı.

2005-2008 yıllarında Fenerbahçe forması giyen ve Süper Lig ile Türkiye Süper Kupası zaferleri yaşayan Appiah, ligde oynadığı 64 maçta 11 gol atıp 10 asist yaptı.

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