Solkjaer’den maaş indirimi taleplerine tepki

İngiltere’de corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen ligler, Sağlık Bakanı Matt Hancock’un futbolculara yönelttiği “Üzerinize düşeni yapın, maaşlarınızda indirime gidin” şeklindeki sözlerine bir tepki de Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer’den geldi. Futbolcuların kolay hedef gösterildiğini belirten Ole Gunnar Solskjaer, Sky Sports’a yaptığı açıklamada yapılan çağrıyı adil bulmadığını söyledi.

Futbolculara destek çıkan Ole Gunnar Solskjaer “Bu zor dönemde toplum için iyi şeyler yapan, yardımda bulunan futbolcular tanıyorum. Onları hiçbir şey yapmamakla suçlamak doğru değil… ‘Üzerinize düşeni yapın, maaşlarınızda indirime gidin” şeklindeki çağrıyı adil bulmuyorum. Bu futbolcuları hedef göstermekten başka bir sonuç yaratmıyor. Maaş kesintisi, kulüp ve futbolcular arasında tartışılması gereken bir konu” dedi.

Geçmişte corona virüsü ile mücadelede birçok hata yapıldığını belirten Ole Gunnar Solskjaer “Futbolculardan maaş indirimi istemek yerine yaptığımız hataları gözden geçirip, onlardan dersler çıkarmalıyız. Daha sağlıklı kararlar almalıyız. Hepimiz Ulusal Sağlık Servisi’ne (NHS) yardımcı olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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