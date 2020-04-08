Riise ve kızı trafik kazası geçirdi!

Liverpool’un efsane oyuncularından John Arne Riise, kızıyla birlikte geçirdiği trafik kazasının ardından hastaneye kaldırıldı.

The Sun’da yer alan habere göre; şu anda Norveç’te bulunan Riise, Alesund kasabasının yakınlarında 19 yaşındaki kızı Ariana ile beraber aracıyla kaza yaptı.

Aracın kontrolünü kaybederek yol kenarında ki bariyerlere çarpan Riise ve kızı kazanın ardından hastaneye kaldırıldı. Kazanın şokuyla sarsılan aile geceyi hastanede geçirirken çarşamba sabahı taburcu edildi.

39 yaşındaki Riise ve kızının kaza sonrası sarsıldığı ancak fiziksel durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili gazetecileri bilgilendiren Riise’nin menajeri kaza yapılan aracın kullanılamaz halde olduğunu ancak Riise ve kızının ağır yara almadığını açıkladı.