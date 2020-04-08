Real Madrid de coronaya dayanamadı! Maaşlarda indirim…

Corona virüsü nedeniyle ekonomik açıdan zor günler geçiren kulüpler oyuncu maaşlarında indirime giderken İspanya devi Real Madrid de bu uygulamanın devreye sokulduğunu duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Kaptanların liderliğinde futbol ve basketbol takımı oyuncuları ve antrenörleri, bazı yöneticiler de dahil olmak üzere bu sezonki ücretlerinin yüzde 10 ile 20 oranında indirime gidilmesini gönüllü olarak kabul etti” ifadeleri kullanıldı.

El Real Madrid C.F. reduce sus gastos para esta temporada. Jugadores, técnicos y empleados acuerdan con el club una importante iniciativa de ahorro.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 8, 2020

Zor zamanlarda yapılan dayanışmadan gurur duyulduğunun belirtildiği açıklamada, corona virüsü ile mücadele eden herkese destek mesajı verildi ve hastalara da acil şifa dilendi.

Oyuncu ve antrenörlerin aldığı bu kararın, ekonomik krizin kulüpteki diğer çalışanları etkilememesi açısından önemli olduğuna değinildi.

Öte yandan indirim oranlarının 2019-20 sezonunun ne zaman ve nasıl tamamlandığına göre değişebileceği belirtildi. İspanya’da daha önce Barcelona ve Atletico Madrid oyuncuları maaşlarında yüzde 70 oranında indirime gittiklerini duyurmuştu.

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