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Sözcü

Real Madrid de coronaya dayanamadı! Maaşlarda indirim…

Real Madrid, futbol ve basketbol takımı oyuncularının ve antrenörlerinin maaşlarında yüzde 10 ile yüzde 20 arasında kesinti yapılmasını kabul ettiğini açıkladı.

SKOR DIŞ HABER
20:45 -
Haberler Futbol

Corona virüsü nedeniyle ekonomik açıdan zor günler geçiren kulüpler oyuncu maaşlarında indirime giderken İspanya devi Real Madrid de bu uygulamanın devreye sokulduğunu duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Kaptanların liderliğinde futbol ve basketbol takımı oyuncuları ve antrenörleri, bazı yöneticiler de dahil olmak üzere bu sezonki ücretlerinin yüzde 10 ile 20 oranında indirime gidilmesini gönüllü olarak kabul etti” ifadeleri kullanıldı.

Zor zamanlarda yapılan dayanışmadan gurur duyulduğunun belirtildiği açıklamada, corona virüsü ile mücadele eden herkese destek mesajı verildi ve hastalara da acil şifa dilendi.

Oyuncu ve antrenörlerin aldığı bu kararın, ekonomik krizin kulüpteki diğer çalışanları etkilememesi açısından önemli olduğuna değinildi.

Öte yandan indirim oranlarının 2019-20 sezonunun ne zaman ve nasıl tamamlandığına göre değişebileceği belirtildi. İspanya’da daha önce Barcelona ve Atletico Madrid oyuncuları maaşlarında yüzde 70 oranında indirime gittiklerini duyurmuştu.

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Corona Real Madrid
Son güncelleme: 20:56 08.04.2020