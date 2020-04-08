Olay iddia! ‘Premier Lig’de sezon sonlandırılacak’

Dünyayı saran corona virüsü nedeniyle birçok spor organizasyonu ertelenirken, İngiltere Premier Lig’in geleceği ile ilgili flaş bir iddia geldi. Giampaolo Pozzo’nun sahibi olduğu Udinese’de Sportif Direktör olarak görev yapan Pierpaolo Marino, Premier Lig’de sezonun sona erdirilmesinin düşünüldüğünü açıkladı.

Watford’un sahibi Gio Pozzo’nun babasının takımında görev yapan Pierpaolo Marino, Sportitalia’ya yaptığı açıklamada “Premier Lig’de birçok takım, Belçika’nın izinden gidilmesini istiyor. Belçika Futbol Federasyonu, UEFA’nın tehdidine rağmen sezonu sonlandırma kararı aldı. İngiltere’de de aynı kararın alınması konuşuluyor. Çünkü virüs tehdidi gün geçtikçe daha ciddi bir hal alıyor” dedi.

Bu sezondan umudunu kestiğini de belirten Marino “Umarım tekrar futbol izleyebileceğimiz günlere döneriz. Ne kadar sürerse sürsün, bu tehdit tamamen ortadan kalkmadan futbola geri dönemeyiz. Benim endişem bu sezonla ilgili değil… Asıl korkum gelecek sezonla ilgili” ifadelerini kullandı.

Daha önceki bilgiler, kulüplerin gelirlerde mahrum kalmamak için ligin oynanması yönünde olduğu yönündeydi.

LIVERPOOL ŞAMPİYON SAYILACAK

Eğer sezon bu şekliyle sona erdirilirse en yakın rakibi Manchester City’nin 25 puan önünde lider durumda bulunan Liverpool şampiyon ilan edilecek. Son üç sırada yer alan Norwich, Aston Villa ve Bournemouth ise küme düşecek.

Küme düşme hattının hemen üstünde 17. sırada yer alan Pierpaolo Marino’nun sportif direktörlüğünü yaptığı Watford, ligde kalacak.

Premier Lig yönetiminden henüz sezonun geleceği ile ilgili net bir açıklama yapılmazken, en son corona virüsü tehdidi tamamen sona erene kadar liglerin başlamayacağı belirtilmişti.

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