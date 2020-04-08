NFL efsanesi Tom Brady’den samimi itiraf: ‘Bir kez bile sallamadım!’

NFL’in ve New England Patriots’ın efsanevi ‘quarterback’i Tom Brady, 20 yılın ve inanılmaz başarıların ardından verdiği ayrılık kararını ABD’li ünlü radyocu Howard Stern’ün programında değerlendirdi.

Patriots ile altı Super Bowl zaferi elde eden ve birçok otorite tarafından tüm zamanların en iyi üç oyuncusu arasında çoğunlukla da tüm zamanların en iyisi olarak gösterilen 42 yaşındaki oyuncu Tampa Bay Buccaneers’a attığı imzayı “Patriots ile ömrümüzü doldurduğumuzu biliyordum” şeklinde açıkladı.

Brady, sporseverleri şaşkınlığa uğratan kararını “Zamanı gelmişti. Başka ne diyeceğim bilemiyorum. Bu harika organizasyonla, bu harika insanlarla 20 yılda başarabileceğim her şeyi başardım bu değişmeyecek. Kimse bu gerçeği benden alamaz, kimse bu deneyimleri ve Super Bowl şampiyonluklarını bizden alamaz” şeklinde açıkladı.

‘Bir kez bile sallamadım!’

Howard Stern, Brady’ye 2007’den bu yana play-off oynayamayan bir takıma gittiği için bir sporcu olarak ardında bırakacağı mirasın zedeleneceğinden korkup korkmadığını sorarken deneyimli yıldız şöyle bir cevap verdi: “Bırakacağım mirası hiç umursamadım. Bunu kafama takabilirdim. Ama bir kez bile sallamadım. Lisedeyken bile ‘Acaba futbol kariyerim nasıl gözükecek çok merak ediyorum’ demedim. Bu ben değilim, karakterim bu değil.”

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‘Yeni bir sayfa…’

İddiaların aksine Patriots’ın başantrenörü Bill Belichick ile aralarında bir problem olmadığını ifade eden Brady, “Bu hayatımda benim için, farklı bir şey denemek için, yeni bir sayfa. Benim için, daha önce gerçekleştirmeye fırsat bulamadığım, farklı gelişme ve evrilme yolları var. Doğru veya yanlış değil ama sadece benim için doğru yollar” diye konuştu.

Brady yeni takımıyla yıllık 25 milyon dolardan iki yıllık sözleşme imzalamıştı.