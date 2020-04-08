Mourinho da yasağı çiğnedi!

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle İngiltere’de ligler ertelenirken, futbolculardan karantinada kalmaları istendi. Mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmamasının öğütlendiği futbolculardan, dışarı çıktıklarında ise sosyal mesafe kuralına mutlaka uymaları gerektiği açıklandı. Ancak bu kuralı, futbolculara örnek olması gereken Teknik Direktör Jose Mourinho çiğnedi.

Londra’da bir parkta çekilen fotoğraf, Jose Mourinho ve dört futbolcusunun parkta antrenman yaptığını ortaya çıkardı. Mourinho ve futbolcuların, sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı, maske ve eldiven kullanmadan dışarı çıktığı gözlendi. Mourinho’nun Tanguy Ndombele ve Hadley Common ile birlikte çalıştığı görülürken, Davinson Sanchez ve Ryan Sessegnon’un ise biraz ileride, yine sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak koştukları anlaşıldı.

Bunun üzerine bir açıklama yapan Tottenham, herkesin belirlenen kuralları uyması gerektiğinin altını çizdi. Yapılan açıklamada “Dışarıda antrenman yapmak isteyen futbolcularımızı sosyal mesafe kuralını mutlaka uygulaması gerekiyor. Bu uyarıyı, istisnasız herkesin, dikkate alması gerekiyor” denildi.

Jose Mourinho, daha önce corona virüsü ile mücadele eden derneklere uzattığı yardım eliyle alkış almıştı.

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