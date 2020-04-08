Javier Tebas İspanya futbolunun zararını açıkladı! 1 milyar euro…

Corona virüs salgınından en çok etkilenen ikinci ülke İspanya oldu. UEFA geçtiğimiz günlerde 2020-2021 sezonu için Finansal Fair Play kurallarını askıya alındığını duyurmuştu.

Yapılan bu duyurunun ardından kuralların gevşetilmesine itiraz İspanya Ligi’nin başkanı Javier Tebas’tan geldi. Tebas, finansal fair play’in devam etmesi gerektiğini vurguladı.

İngiliz devi Manchester City’nin UEFA müsabakalarından 2 yıl men edildiğini hatırlatan Javier Tebas, ”İspanyol kulüplerinin 30 Eylül’e kadar 350 milyon euro ödeme yapması gerekiyor. Avrupa kulüpleri İspanyol Kulüplerine ödeme yapmazsa İspanyol kulüpleri de onlara ödeme yapamayabilir. Finansal Fair Play kuralları aynen devam etmeli ve kimse bundan faydalanmaya çalışmamalıdır” açıklamasında bulundu.

26 Nisan’da olağanüstü hal kalkana kadar takımların antrenman yapamayacağını belirten Tebas, 29 Mayıs, 7 Haziran veya 28 Haziran’da, maçların muhtemelen seyircisiz oynanacağını açıkladı.

Geriye kalan 11 haftada bu durumun İspanya futbolunu 1 milyar euro zarara uğratacağını söyleyen Javier Tebas, seyircisiz oynanacak maçların bilançosunu ise 300 milyon euro olarak açıkladı.