İtalya Futbol Federasyonu sezonu bitirmenin yollarını arıyor! Medikal yol haritası…

Corona virüsü kaynakları ölümlerin 15 bin 362’ye yükseldiği İtalya’da askıya alınan Serie A sezonunun akıbeti hakkında çalışmalar sürüyor.

9 Mart’ta askıya alınan sezonun yeniden başlayıp başlamayacağı belirsizliğini korurken İtalya Futbol Federasyonu, federasyona bağlı sağlık komitesi ile bir video konferans gerçekleştirdi.

Konferanstan, sezonun yeniden başlama ihtimali göz önünde bulundurularak bir medikal yol haritası çizilmesi kararı çıktı. Federasyon, doğabilecek bir mali krizi engellemek için sezonun bir şekilde tamamlanmasını isterken, gerekirse eylül veya ekim ayında bile olsa maçların tamamlanması planlanıyor.

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Gravina, futbolun rolünün altını çizdi

Başkan Gabriele Gravina konuyla ilgili bir açıklamada bulundu ve “Sezonun yeniden başlaması için nihayet bir yeşil ışık yanarsa futbol dünyası buna hazırlıklı olmalı. İtalyan toplumunda futbolun oynadığı rolü ele aldığımızda topluma bu şekilde önemli bir katkı yapacağımıza ikna olmuş durumdayım” dedi.

Sağlık komitesinin planları arasında oyunlara hangi testlerin düzenleneceğine karar verilmesi ile virüs taşıyan futbolcuların solunum ve kardiyovasküler sistemlerinin kontrolden geçirilmesi yer alıyor.