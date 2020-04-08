İsveçli atlet Robel Fsiha’da doping çıktı, milli atlet Aras Kaya’ya altın madalya yolu gözüktü!

Eritre asıllı İsveçli atlet Robel Fsiha’nin doping testlerinin pozitif çıktığı açıklandı. Aralık 2019’da Lizbon’da düzenlenen Avrupa Kros Şampiyonası’nda 29:59’luk derecesiyle altın madalya kazanan ve İsveç tarihinde bu alanda bir ilke imza atan Fsiha’ya şampiyonadan önce Kasım 2019’da test yapılmıştı.

A örneğinin sonucunun, adı belirtilmeyen bir etkin madde tespit edilmesiyle, pozitif çıkmasının ardından sadece soğuk algınlığı için bir hap kullandığını açıklayan Fsiha’nın B örneği de açıldı ve sonuç yine pozitif çıktı. Konuyla ilgili olarak İsveç’in anti-doping ajansı RF (Riksidrottsförbundet) bir soruşturma başlattı.

Aras’a altın yolu gözüktü!

Fsiha hakkındaki soruşturma aynı zamanda Türkiye’yi temsil eden milli atlet Aras Kaya’yı da ilgilendiriyor. Avrupa Kros Şampiyonası’nda 30:10’luk derecesiyle Fsiha’nın ardından ikinci sırada yer alan Aras Kaya soruşturmanın sonucuna göre yüksek ihtimalle gümüş madalyadan altın madalyaya yükselecek ve Avrupa şampiyonu ilan edilecek.

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2018’de İsveç vatandaşlığına geçen 24 yaşındaki atlet Fsiha ve antrenörü Patrick Melin, B örneğinin açılmasının ardından bir açıklama yapmazken, Fsiha’nın ceza alması ve altın madalyasının alınması bekleniyor.

Akıllara Eşref Apak geldi!

Türk atletizmini de ilgilendiren konu akıllara Atina 2004 Yaz Olimpiyat Oyunları’nı ve Eşref Apak’ın durumunu getirdi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Atina 2004’te dört madalya sahibi atletin doping testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Yarışmayı 4. sırada tamamlayan Eşref Apak, altın madalyalı Adrian Annus'ta doping çıkmasının ardından üçüncü sıraya yükselip bronz madalyayı almıştı.