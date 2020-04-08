Giannis Antetokounmpo ve kardeşlerinden Yunanistan’a yardım

NBA’de Milwaukee Bucks forması giyen Nijerya asıllı Yunan süperstar Giannis Antetokounmpo ve dört erkek kardeşi Francis, Kostas, Thanasis ile Alexis, Yunanistan’a 20 bin adet koruyucu yüz maskesi bağışladıklarını açıkladı.

Maskelerin başkent Atina’nın kırsal kesimlerine ve kenar mahallerin bulunduğu Zografou bölgesine dağıtıldığı belirtildi.

Zografou Belediye Başkanı Vassilis Thodas bağışla ilgili olarak “Antetokounmpo kardeşlere cömert bağışları için teşekkür etmek istiyorum. Bağışları ile şehrimizi unutmadıklarını gösterdiler ve daha önce de açıkladığımız gibi, corona virüsü kabusu gittiğinde Zografou Belediyesi; Giannis ve kardeşlerini uygun bir şekilde onurlandıracaktır” ifadelerini kullandı.