Bomba etkisi yaratan iddia! ‘Yayıncı kuruluş Süper Lig için ödeme yapmayacak’

Tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig’de kulüplerin ekonomik anlamda zor bir döneme girmesi bekleniyordu. Oyuncu maaşları konusunda bir çözüm yolu arayan Süper Lig ekiplerine yayın gelirleri ödemesi yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu.

‘TFF’YE BİR MEKTUP GÖNDERİLDİ’

Konuyla ilgili spor yazarı Serdar Ali Çelikler’den çarpıcı bir iddia geldi… Ödeme alamayan kulüplerin futbolcu ödemelerini de yapamayacağını belirten Çelikler bugünkü yazısında yayıncı kuruluş BeinSports’un TFF’ye bir mektup gönderdiğini belirtti.

İddiaya göre BeINsports Türkiye Futbol Federasyonu’na gönderdiği bu mektupta ödemeleri yapamayacağını bildirdi. Çelikler dünden itibaren Süper Lig ekiplerinin beklediği ödemenin artık gelmeyeceğini öne sürdü.

Bu durumda Süper Lig’in tüm ekipleri ciddi bir gelir kaybı yaşayarak oyuncu ve personel maaşı ödemelerinde çok büyük sıkıntılar yaşayacak.