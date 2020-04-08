Almanya Bundesliga dönüş hazırlığında! Beklenen açıklama geldi

Tüm Avrupa’da liglerin ertelenmesine neden olan corona virüsü salgının ardından futbolun dönüşü için ilk adım Almanya’dan geldi.

Bundesliga CEO’su Christian Seifert, New York Times’a yaptığı açıklamada Almanya’nın tüm şehirlerinde bulunan 36 stadyumla birlikte dönüş için hazır olduklarını açıkladı.

Ligde kalan 9 haftanın Haziran sonuna kadar tamamlanmasını planlayan Bundesliga yönetimi Mayıs ayıyla birlikte futbola yeniden start vermek istiyor.

AVRUPA’DA İLK OLMAK İSTENİYOR

Kalan maçların seyircisiz olarak oynanacağını ve herkesin ekranları başından izleyeceği Bundesliga Avrupa’da dönüş yapan ilk lig olmayı hedefliyor.

Bugüne kadar 107 binden fazla corona virüsü vakası bildirerek dünyada bu oranla 5. sırada olan Almanya iyi test kaynakları ve iyileşme oranıyla da zirvede yer alıyor.

Hükümet ile birlikte son gelişmeleri değerlendirmek istediklerini belirten Bundesliga ekibi sağlık sistemine çok fazla yük bindirmeden güvenli bir şekilde dönüş yapmayı hesaplıyor.

Bundesliga’da maçların tekrar başlamasıyla birlikte her karşılaşma için yaklaşık 240 kişinin görev yapabileceği belirtiliyor.