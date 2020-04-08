Ali Koç’un aklı Laurent Blanc’ta

Futbolun geleceği bilinmezliğini korurken Fenerbahçe'deki teknik adam belirsizliği de sürüyor. Sarı-lacivertliler, Ersun Yanal'ın halefini halen belirleyemedi. Kulislerde Erol Bulut'un ismi geçse de SÖZCÜ'nün edindiği bilgilere göre Başkan Ali Koç, yabancı bir hocayla çalışmak istiyor. Bu konuda yönetim içinde de iki farklı görüş hâkim.

LUCE VE DAUM DA LİSTEDE

KOÇ, yerli teknik adamların Fenerbahçe kamuoyunun baskısını kaldıramayacağı görüşünde. Sarı-lacivertlilerin patronu, bu nedenle yakın arkadaşı Laurent Blanc ile görüştü. Blanc, son olarak PSG'yi çalıştırdı ve yaklaşık 4 senedir boşta. Mircea Lucescu ve Christoph Daum isimleri de halen masada. Alternatif isimler de bakılıyor