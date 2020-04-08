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30 Haziran 2020´ye kadar tüm etkinlikler iptal

Dünya Güreş Birliği (UWW), 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesinin ardından akıbeti merak edilen olimpiyat elemeleri için kararını verdi.

14:05 -
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30 Haziran 2020´ye kadar tüm etkinlikler iptal

Dünya Güreş Birliği (UWW) corona virüsü salgını nedeniyle telekonferans sistemiyle yaptığı toplantıda 30 haziran tarihine kadar planlanan tüm uluslararası şampiyona ve turnuvaları ertelediğini açıkladı. Buna göre mart ayında Macaristan´da yapılması planlanan Avrupa ve nisan ayı sonunda Bulgaristan´da düzenleneceği açıklanan dünya kalifikasyon elemeleri 2021 yılında aynı yer ve aynı aylarla yapılması kararlaştırıldı.

UWW Başkanı Nenad Lalovic, “Takvimimizi IOC ve Tokyo 2020 için planlamak zorundayız. Ayrıca ev sahibi şehirler ve ilgili ulusal federasyonlarla çalışmalarımıza devam etmenin önemli olduğunu görüyoruz. İlgili organizatörler, teknik komisyon ve spor departmanları  ile görüştükten sonra, UWW olarak 30 Haziran 2020’den önce planlanan tüm uluslararası turnuva ve şampiyonaların ertelenmesi konusunda karar birliğine vardık” dedi.

Lalovic, yaptığı açıklamada “UWW ayrıca Ulusal Federasyonların güvenliği açısından, tüm sporcuların ve katılımcıların sağlığını korumak için ulusal etkinliklerini iptal etmelerini önerdi. 2020 takviminin geri kalanı, koronavirüs salgınının durumuna göre ayarlanacak. UWW olağan kongresi’nin 6 Eylül’de Belgrad’daki Gençler Dünya Şampiyonası öncesinde yapılması planlanmıştır. Bu şampiyona iptal olsa bile kongrenin belirtilen yer ve tarihte yapılması kararlaştırılmıştır” şeklinde konuştu.

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