Zekeriya Alp ‘İki hakemimizin sonuçları pozitif çıktı’

MHK Başkanı Zekeriye Alp Milliyet Gazetesi’den Cemal Ersen’e verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Alp yaptığı açıklamada liglerde görev yapan iki hakemin corona virüsü testinin pozitif çıktığını belirtti.

İşte Alp’in yaptığı açıklamalar…

“Önce sağlık diyoruz. MHK olarak on gün önce Türkiye'deki tüm hakemlere (8 bini aşkın) mesaj yolladık. Kurulumuzun bölge sorumluları, İl hakem kurulları ve bölgesel hakem kurulları üzerinden hakemlerimizin hepsi ile irtibata geçtik. Zincirleme bir iletişim kurduk, çok güzel geri dönüşler aldık. Corona virüs ile ilgili sıkıntısı olup olmadıklarını sorduk. Çok şükür sadece iki hakemimizin pozitif sonuçları dışında endişe edeceğimiz bir olayımız yok. Biri İzmir, diğeri Zonguldak'ta. Kendileriyle telefonda da konuştum, durumlarının iyiye gittiğini öğrendim. Hakemlere talimatımız var, virüsle ilgili herhangi bir gelişme yaşayan olursa, bağlı bulundukları kurallardaki yöneticilerini bilgilendirecek ve bize ulaşacak. Böyle bir süreçte onların yanında olduklarımızı bilmeleri gerek. Görevimiz yalnız olmadıklarını hissettirmemiz.”

“Merkez Hakem Kurulu olarak çeşitli kentlerde yaşayan arkadaşlarımız var. Hemen hergün düzenli olarak iletişimdeyiz. Örneğin Oğuz Sarvan ve Ünsal Çimen ile internet üzerinden görüntülü konuşma yapıp, planlarımızı, programımızı konuşuyoruz. Açıkçası beklemedeyiz. Belirsizlik ortamında önce sağlık diyoruz birbirimize. Bu arada eğitimden de vazgeçmiyoruz tabii ki. Oğuz hoca gerek UEFA'dan gelen bilgileri gerek kendi çalışmalarını, görsellerini üst düzey hakemlerimizle sürekli paylaşıyor. Bizim de gözümüz kulağımız UEFA'da. Rotamızı buna göre belirlemek durumundayız. Haziran ayı başı diyorduk ama bu sürenin uzaması yüksek olasılık. Şimdi ne klasmanları ne VAR'ı düşünecek durumdayız. Önceliklerimiz çok farklı.”