Uslanmıyor! Seks partisi skandalından sonra…

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City’de forma giyen Kyle Walker, karantina günlerinde en çok konuşulan futbolculardan biri olmayı başardı. İngiltere’de corona virüsü nedeniyle alınan karantina kuralını evinde düzenlediği seks partisi ile delen Walker, ertesi gün “Evde kal” çağrısı yaparak gündeme oturmuştu. Kulüpten sosyal mesafe ve karantina kurallarını deldiği için ceza alması beklenen Kyle Walker’ın, geçtiğimiz günlerde de online striptiz kanalına katıldığı ortaya çıktı.

Rap şarkıcısı Tory Lanez’in sosyal medya hesabında açtığı striptiz kanalına giriş yaptığı görünen Kyle Walker’a diğer Premier Lig futbolcuları Marcus Rashford, Jadon Sancho ve Raheem Sterling de katıldı.

Konu ile ilgili The Sun’a konuşan bir kaynak “İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate’in ve futbolcuların kulüplerindeki teknik adamların, yıldız isimlerin böyle ucuz şovlara katılmasını pek iyi karşılayacaklarını sanmıyorum. Ancak bir açıdan bakıldığında da futbolcular en azından izolasyon kuralına uyuyorlar” dedi.

Walker’ın, online striptiz kanalına katıldığında histerik gülüş emojisi kullandığı gözlendi.

Kanala giren bir başka isim olan Jordan Sancho’nun ise “Kazanmak” yazdığı görüldü.

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