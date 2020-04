UFC’den corona virüsüne özel çözüm: Dana White dövüşler için özel ada kapattı!

Dünyayı sarsana corona virüsü skandalından etkilenen spor organizasyonları arasında her geçen gün kitlesini artıran dünyanın en popüler karma dövüş sanatları (MMA) organizasyonu UFC de yer alıyor.

Üç etkinliğini askıya almak zorunda kalan ve 18 Nisan’da organizasyonları yeniden başlatmayı hedefleyen UFC’nin başkanı ABD’li Dana White, ülkesinde TMZ’e konuştu ilginç planından söz etti.

2019 yılında yaklaşık 1 milyar dolar ciro elde eden ve 2018 yılının ortasında ESPN ile yapılan 750 milyon dolarlık yayın anlaşması sonrası Dana White’ın açıklamasına göre yaklaşık değeri 7 milyar dolar olan UFC, uluslararası dövüşlerini bir özel adada gerçekleştirecek.

Dana White’tan ‘corona’ya Ejder Kalesi çözümü!

ABD vatandaşı olmayan bazı dövüşçüleri ABD’ye getirmesinin bu şartlar altında mümkün olmadığını ifade eden White, bu sebeple uluslararası dövüşçüler için bir özel ada “kapattıklarını”, özel uçaklarla yabancı sporcuları bu adaya getirip müsabakaları burada yapacaklarını ifade etti. White’ın bu tercihi akıllara Bruce Lee’in 1973 tarihli unutulmaz filmi Ejder Kalesi‘ni getirdi!

İLGİLİ HABER Massimo Moratti `Inter`in Messi`yi alma çalışmaları var`

Aynı zamanda White, New York’ta, Barclays Center’da yapılması planlanan ancak salgından en sert etkilenen bölge olan New York’ta bütün etkinliklerin iptal edilmesiyle akıbeti merak edilen UFC 249 için bir salon ayarladıklarını ve bu salonu iki aylığına tuttuklarını belirtti. 18 Nisan’da bu etkinliği gerçekleştireceklerini ve her hafta dövüşler düzenleyeceklerini söyleyen White, bütün çalışanlarının rutin olarak corona virüsü testlerinden geçtiğini de belirtti.

UFC 249’un ana mücadelesi olan ve hafif sıklette uzun süredir merakla beklenen Khabib Nurmagomedov – Tony Ferguson maçının durumu ise henüz belli değil. Son olarak Khabib, Rusya’da karantinada olduğu için dövüşemeyeceğini açıklamıştı. Ferguson’un ABD’li Justin Gaethje ile dövüşmesi bekleniyor.