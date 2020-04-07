UFC dövüşçüsü Anthony Smith evine giren şahısla yaşadığı korku dolu kavgayı anlattı!

UFC hafif ağır sıklet dövüşçüsü Anthony Smith’in evine giren Luke Haberman isimli şahış haneye tecavüz suçlamasıyla tutuklandı. ESPN’den Ariel Helwani’ye konuşan Smith, Omaha’daki evine giren şahsı yaklaşık beş dakika süren bir boğuşma sonunda etkisiz hale getirip polise teslim ettiğini söyledi.

Korku dolu anları anlatan dövüşçü gece 4’te eşinin kendisini “Evde biri var” diyerek uyandırdığını ve bilgisayarının bulunduğu odada adamla yüz yüze geldiğini söyledi. Şahsın hiçbir şey çalmadığını belirten Smith, olayı “korkunç” olarak ifade ederken “Hayatımın en zor kavgasıydı” dedi.

Eşi, üç kızı ve eşinin annesi ile evde bulunduğunu söyleyen dövüşçü, evine giren Luke Haberman’ın silahlı olmasından korktuğunu söyledi. “Bıçaklanacağımdan veya vurulacağımdan korkmuştum” diyen Smith kavgayı ise “Normal bir insan böyle kavga edemez. Ben en gözü kara dövüşçülerden biriyim. Karşımdaki benden tahmini 25 kilo daha hafif sıradan bir adamdı ama çok zorlandım. Aldığı her yumruk, diz ve dirsek darbelerine rağmen yıkılmadı. Ve benimle kavga etmeye devam etti.” şeklinde anlattı.

‘Ölmeye hazırdım…’

Smith, bir noktada eşinin annesinin kendisine bir mutfak bıçağı getirdiğini söylerken buna rağmen adamın üstüne gelmekten kaçınmadığını da ifade etti. Bir şekilde adamı alt eden ve polise teslim ede Smith, “Ölmeye hazır olarak girdim bu kavgaya. Kimse gecenin köründe bir eve silahsız, bıçaksız girmez diye düşündüm. Gece o saatte evinize giriyorsa bir şekilde zarar vermek istiyordur” dedi.

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‘Sonra bana ‘Kusura bakma’ dedi!’

Odanın kan içinde kaldığını aktaran Smith, Luke Haberman adlı şahsın yüzünde açılmalar ve şişlikler oluştuğu için ilk olarak hastaneye götürüldüğünü söyledi. Smith ayrıca olay sonrasında karakolda yüz yüze geldiklerinden adamın kendisine “Kusura bakma” dediğini söyledi. Şahsın, Smith’in oturduğu sokakta başka evlere girmeye çalıştığı, sporcunun evine de açık garaj kapısından girdiği öğrenildi.

Adamın neyi amaçladığını bilmediğini ve bu durumun kafasını karıştırdığını söyleyen Smith, “Onu etkisiz hale getirmeseydim aileme zarar verebilirdi. Ben varken bizim evimize girmesi aslında sokağımız için de şans oldu. Sokaktaki başka bir ailenin evine girmiş olsaydı kimse öyle bir kavgaya hazırlıklı olamazdı” diye konuştu.