Toni Kroos’tan maaş kesintisi tepkisi: Boşuna bir çaba!

Futbol dünyasını da derinden etkileyen corona virüsü salgını, futbolcuların maaşlarında kesinti yapılması gündemini ortaya çıkartırken Real Madrid’in yıldız futbolcusu Toni Kroos konuyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

SWR Sport’ta yayınlanan podcast programına katılan Real Madrid’in orta saha oyuncusu, kulübünün şimdilik finansal açıdan bir sorunu olmadığını söylerken “Maaşların kesintiye uğraşması boşuna bir çaba gibi” dedi.

Maaş kesintisinin kulüplerin kasalarını güçlendireceğini ancak bu hareketin ihtiyaç sahibi insanlara yardımcı olmayacağını belirten Kroos, futbolcuların tam maaş alması halinde sosyal yardımları daha fazla yapabileceğini savundu.

30 yaşındaki futbolcu, “Maaşların tam ödenmesinden yanayım ve herkes böylece duyarlı şeyler yapabilir. Gerektiği zaman herkesin taşın altına elini koyması isteniyor ve bu yardımların yapılması gereken birçok yer var” şeklinde konuştu.

Tüm bu yorumların yanı sıra corona virüsünün futbol dünyasına etkisini kabul eden yıldız isim, “Birçok kulüp planladığı gelirleri kaybediyor. Aynı zamanda bu maçların ne kadar oynanmayacağıyla ilgili. Maçlar kışa kadar oynanmazsa bazı kulüplerin buna gücünün yetmeyeceğini düşünüyorum. Bu bildiğimiz gibi futbolu da değiştirecek” ifadelerini kullandı.

Bilindiği üzere La Liga Başkanı Javier Tebas, Salı günü yaptığı açıklamada tüm kulüplerin oyuncuların maaşlarında kesintiye gidilmesi için harekete geçeceğini söylemişti.

Daha önce İspanya devi Barcelona’da futbolcular maaşlarının yüzde 70 indirime gitmişti.

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