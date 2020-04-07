Son dakika | FIFA oyuncu sözleşmeleri ile ilgili kararını açıkladı…

Corona virüsü nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından ön çok merak edilen konulardan biri de haziran ayında sona erecek futbolcu sözleşmeleriyle ilgili alınacak karardı. UEFA konuyla ilgili yaptığı toplantıda önemli kararlara imza attı ve bu kararları resmi internet sitesi aracılığı ile duyurdu.

Toplantıda alınan karara göre tüm liglerde sezon sonu bitecek olan futbolcu sözleşmelerinin ligler tamamlanıncaya kadar geçerli sayılacağı ve kulüplerin bu konuda mağdur edilmeyeceği duyuruldu.

FIFA 5 maddelik bir bildiri duyurarak oyuncu ve kulüp arasında ‘maddi anlaşmazlık’ yaşanması halinde alınacak kriterleri belirtti. Buna göre kulüplerin futbolculardan indirim talep etmesi halinde şu kriterler göz önünde bulundurulacak:

1- Kulüp anlaşma için hamle yaptı mı?

2- Kulübün ekonomik durumu nasıl?

3- Yapılacak değişimin oranı nedir?

4- Oyuncunun yeni geliri nedir?

5- Tüm oyunculara aynı talep gitti mi?

FIFA ayrıca liglerin kaderiyle ilgili “adil olmayan kararlar” alınmaması için gerekli görüşmelerin yapılacağını belirtti.