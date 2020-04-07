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Sözcü

Sivassporlu Emre Kılınç’tan meydan okuma: 45 saniyede 64 mekik!

Sivasspor’un genç yıldızı Emre Kılınç, 45 saniyede 64 mekik çektiği videoyu sosyal medyadan paylaşarak, arkadaşlarına meydan okudu.

11:45 -
Haberler Futbol
Sivassporlu Emre Kılınç’tan meydan okuma: 45 saniyede 64 mekik!

Juventus’un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun başlattığı mekik çekerek meydan okumasına Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un başarılı futbolcusu Emre Kılınç da katıldı.

25 yaşındaki futbolcu, 45 saniyede 64 mekik çekti ve Umut Meraş, Emre Akbaba ve Zeki Özçelik'i meydan okumaya davet etti.

Emre Kılınç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İlk hafta kapışması. 45 saniyede 64 mekik! İlk hafta için bence hiç de fena değil. Meydan okuma için teşekkürler Cristiano Ronaldo” ifadelerini kullandı.

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