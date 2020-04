Sivassporlu Emre Kılınç’tan meydan okuma: 45 saniyede 64 mekik!

View this post on Instagram

#nikelivingroomcup – İlk hafta kapışması. 45 saniyede 64 mekik! İlk hafta için bence hiçde fena değil. Meydan okuma için teşekkürler @cristiano. Evet başka kimler katılıyor bakalım? #evdehareket #dünyaiçinhareket #livingroomcup @nike @umutmeras @emreakbb10 @zekicelik17