Rıza Çalımbay: Uçuş iptal oldu, Avrupa’da görüşmeye gidemedim

SÖZCÜ ÖZEL / SÜPER Lig'in bu sezonki flaş ekibi Sivasspor da salgının geçmesini bekliyor. Yiğidolar'ın çıkışında önemli bir yere sahip olan Rıza Çalımbay, karantina günlerini ve sezonun bitişi ile ilgili önerilerini SÖZCÜ okurlarıyla paylaştı:

AVRUPA’YA GİDEMEDİM

“AVRUPA'DA takım çalıştırmayı çok istiyorum. En büyük hayallerimden biri. Hatta bu konuyla ilgili birtakım yetkililerle görüşmem olacaktı. Ancak corona virüs nedeniyle uçuş yasağı konunca bu görüşme mecburen iptal edildi. Bu sıkıntı atlatıldıktan sonra görüşmeler yapılacak. Umarım Avrupa'da başarıya ulaşıp bir teknik direktör olarak ülkemi en iyi şekilde temsil ederim.”

UZAKTAN KUMANDA

“BU süreç hakikaten insanları çok etkiledi. Bütün dünyanın problem mi hale geldi. Futbol maçlarının oynanması doğru bir karar değildi. Olumlu bir tarafı yok. Çünkü oyuncuları motive etmek imkânsız hale geliyor. Herkesi evinizden çıkmayın diye uyarıyoruz. Buna futbolcular da dahil. Uzun bir süre ara verilmesi gerekiyor. İyi bir ortam sağlandığı takdirde ligler yeniden başlamalı. Futbolcularımıza uzaktan kontrol ve talimatla antrenman yaptırıyoruz.”

KAFALAR CORONADA

“SON Antalyaspor maçında futbolcularımın kafasının yüzde 70-80'i corona virüsteydi ve ‘Yarın ne olacak' diye düşünüyorlardı. Oyuncularımın kafasının ancak yüzde 10-15'i futboldaydı ve verim alınması mümkün değildi. Umarım bu salgından bir an önce kurtuluruz, herkes kendi dünyasına ve işine sağlıklı bir şekilde döner. Ekonomik açıdan sadece bizim değil bütün dünyadaki kulüpler ciddi sıkıntıya girdi.”

SICAK KURTARABİLİR

“MAÇLAR gündüz ya da akşam da oynansa artık herkeste stres, sıkıntı, gerginlik var. İyi bir ortamın olması gerekiyor, her şey bittikten ya da azaldıktan sonra. Benim düşüncem tüm takımların Antalya'ya gitmesi. Çünkü otel, saha her şey var. Bilim adamlarının, doktorların paylaştığı şeylerden bir tanesi de maçların sıcak yerlerde oynanması. Antalya o konuda ideal. Çarşamba-pazar, çarşamba-pazar oynanıp neticelendirilebilir.”

TESİSLER YASAK

“Tesisi kapattırdım. Personel dahil kimse durmuyor. Kimse evinden çıkmıyor. Bazı arkadaşlarımız Sivas dışında. En küçük bulgu olduğunda test için başvuracağız. Oyuncularımızla 2 günde bir doktorumuz görüşüyor. Evlerinde program yaptırıyoruz. Tesiste sadece sahayı koşmak için kullanıyorlar. Malzeme giymek, duş yapmak yasak. Toplanma tarihinden 1 gün önce tesisimizi bir daha dezenfekte ettireceğiz.”

ANAHTAR TAKIMIZ

“Rakiplerimizin tek bir futbolcuya ödediği parayla biz takım kurduk. Futbola yeniden dönersek; ligin kalan bölümünde belirleyici takım Sivasspor olacak. SaaT ve takvim konusunu kastediyorum; böyle olacağını bilseydim kupaya devam etmezdik.Yedeklerden bir kadro çıkartıp ‘Olursa olur, olmazsa olmaz' diye düşünürdüm. Kupa bize büyük zarar verdi. Birçok oyuncumu sakatlık nedeniyle kaybettim hatta bazı maçlara zorlukla çıkabildik.”

VAR CANIMIZI YAKTI

“HAKEM hataları nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadık. VAR'dan ya da VAR'a gidilmemesinden ötürü mağdur olduk. En az 10 puan kaybettik. İsyanımızda haklıydık. Daha önce de söyledim: Sistemin sağlıklı olması için faal hakemlerin VAR'ın başında olmaması gerekiyor.”

BAŞAKŞEHİR AVANTAJLI

“Başakşehir’in ‘şehir' avantajı var. Özellikle yabancı futbolcular Sivas'a gelmektense İstanbul'da yaşamayı tercih ediyor. Bir de Başakşehir'in üzerinde baskı yok. Maç kaybetseler bile sorun olmuyor.”