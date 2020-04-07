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Paris halkına corona virüsü nedeniyle dışarıda spor yasağı! 10.00 ile 19.00 arası…

Fransız hükümeti corona virüsüne karşı "Evde kal" çağrılarını sürdürürken Paris halkı için yeni bir düzenleme getirildi. Doktorların tepkileri üzerine Paris halkının sabah 10 ile akşam 7 arası dışarıda spor aktivitesi yapması yasaklandı.

SKOR DIŞ HABER
13:48 -
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Paris halkına corona virüsü nedeniyle dışarıda spor yasağı! 10.00 ile 19.00 arası…

Corona virüsü ile mücadele kapsamında önlemler almaya devam eden Fransa’da, hükümet Paris’te yaşayan halka yeni bir kısıtlama daha getirdi.

Siyasetçiler ve doktorların Paris’te hala insanların koşuya çıkıyor olmasına tepki göstermelerinin üzerine sabah 10 ile akşam 7 arası dışarıda koşu, yürüyüş, egzersiz gibi spor aktiviteleri yapmak yasaklandı.

Paris polisi ve belediyesi ortak bir açıklama ile kararı duyururken geri kalan saatlerde yasağın geçerli olmayacağını belirtirken buna rağmen halk mümkün olduğu sürece evde kalmaları yönünde yeniden uyarıldı. Zira Fransız hükümeti halkın evde kalmasının öneminin altını ısrarla çizmekteydi. 17 Mart’ta “evde kal” çağrıları başlatırken gönüllü karantina durumunun en erken 15 Nisan’a kadar devam etmesi bekleniyor.

Fransa’da bugüne kadar 98 bin 10 kişide corona virüsü tespit edilirken 8 bin 911 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

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