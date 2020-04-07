NBA Komisyoneri Adam Silver: ‘Nisan ayı boyunca…’

Dünyada etkisini sürdüren corona virüsü vakaları sonrası Utah Jazz’in yıldızı Rudy Gobert’de de corona virüsü çıkmasıyla durdurulan NBA maçları hakkında, organizasyonun başkanı Komisyoner Adam Silver önemli açıklamalarda bulundu.

TNT’de Ernie Johnson ile video konferans şeklinde bir röportaj gerçekleştiren Silver, “Hafta boyunca arkadaşlarıma söylediğim şey, nisan ayı boyunca bir karar veremeyeceğimizi kabul etmemiz gerektiğidir. 1 Mayıs'a dek bir şey söylememiz için erken” ifadelerini kullandı.

‘Dinleme modundayız…’

Kalan maçlar için de birtakım senaryolar üzerinde çalıştıklarını belirten Silver, “Şu an dinleme modundayız. Kalan maçları tek bir şehirde oynama planlarını da tartışıyoruz. Sporu özledik. Lig ideal koşullarda kaldığı yerden devam etmelidir” dedi.

ABD basınında yer alan haberlere göre bu şehrin Las Vegas olacağı söyleniyor. Summer League’in oynandığı Thomas & Mack Center ve Cox Pavilion salonlarında kalan maçların seyircisiz bir şekilde oynanması NBA’in senaryoları arasında.