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Sözcü

Max Verstappen simülasyonda form tutuyor

Formula 1'de corona virüsü nedeniyle yarışların başlamaması takımları ekonomik olarak etkilerken, pilotlar da forma tutmaya çalışıyor. Red Bull'un yıldızı Max Verstappen de paylaştığı video simülasyonda çalıştığını açıkladı.

12:07 -
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Max Verstappen simülasyonda form tutuyor

Formula 1 ekiplerinden Red Bull Racing’in pilotu Max Verstappen, sosyal medya hesabı üzerinden karantina günlerinde neler yaptığına dair açıklamalarda bulundu.

Corona virüsü salgını nedeniyle Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda yeni sezonun başlayamamasının ardından çalışmalarını evde sürdürdüğünü dile getiren Hollandalı yıldız pilot, “Şu anda bulunduğumuz durumdan dolayı elimden geldiğince evde kalmaya çalışıyorum. Çalışmalarımı evde sürdürüyorum. Simülasyon çalışmaları yaparak hazır olmaya çalışıyorum. Yarışlar ne zaman başlayacaksa, o gün hazır olmak istiyorum. Umarım herkesin sağlığı yerindedir ve umarım en kısa zamanda görüşürüz” ifadelerini kullandı.

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