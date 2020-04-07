Liverpool’dan sonra gözler Tottenham’da: ‘Kulübün itibarını daha fazla zedelemeyin!’

Liverpool yönetimi, ücretsiz izne çıkardığı çalışanlarının maaşlarının yüzde 80’ini kamu fonunu kullanarak ödeme kararından oluşan taraftar baskısı sonucunda vazgeçerken gözler şimdi de aynı yönteme başvuran Tottenham Hotspur’a çevrildi.

Liverpool CEO’su Peter Moore bir açıklama yayınlayarak hata yaptıklarını kabul etmiş ve “içten bir şekilde üzgün olduklarını” dile getirmişti.

İngiliz hükümetinin corona virüsünün doğurduğu ekonomik krizden etkilenecek olan işveren ve çalışanları güvence altına almak için vergilerden oluşturduğu fonla ücretsiz izne çıkarılan insanların maaşlarının yüzde 80’ini karşılıyordu.

Dev bütçeli Premier League ekipleri de bu yola başvurunca siyasetçiler, halk ve taraftarlar bunun “istismar” olduğu düşüncesiyle kulüplere tepki yağdırırken bu yola başvuran kulüplerden Liverpool kararından vazgeçmişti.

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Tottenham’ın taraftar grupları da kulübü derhal karardan vazgeçme yönünde uyardı. Taraftar grubu Tottenham Hotspur Supporters’ Trust yaptığı kısa açıklamada “Kulübe sürekli durup düşünmeleri gerektiğini söylüyoruz. Şimdi ise daha açık konuşuyoruz ve herkesin önünde söylüyoruz- kulübün itibarını daha fazla zedelemeyin, taraftarınızı dinleyin” ifadeleri yer aldı.

Aynı zamanda bir dönem Tottenham forması da giyen efsane eski golcü ve günümüzün popüler yorumcusu Gary Lineker de “Haydi Tottenham” sözleriyle yönetime çağrıda bulundu.

Kulüp yönetimi konuyla ilgili olarak kendileriyle iletişime geçen Sky Sports News’a başkan Daniel Levy’nin kararının gözden geçirildiği bilgisini verdi.

2019 yılında kulüp rekoru kırarak 460.7 milyon Pound ciro ve 68.6 milyon Pound kar açıklayan Tottenham’ın da yakın zamanda kararından dönmesi beklerken Premier League’de Newcastle, Norwich ve Bournemouth da bu fonu kullanma yoluna gitmiş bu ekiplere İskoç devi Rangers da eklenmişti.

Rangers’ta menajer Steven Gerrard ve A takım oyuncuları, saha dışı çalışanlarının maaşlarının kesilmemesi için üç ay maaş almamayı kabul etmişti.