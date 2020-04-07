İtalya’da basketbol sezonu şampiyonsuz iptal edildi! ‘Virüs kazandı’

Corona virüsü salgını nedeniyle tüm dünyada spor organizasyonları ertelenirken, İtalya’dan flaş bir karar geldi. La Repubblica’da yer alan habere göre İtalya 1. Basketbol Ligi’nin (LBA), bu sezon için geçersiz sayılacağı öğrenildi. LBA’da bu sezon hiçbir takımın şampiyon sayılmayacağı şeklinde karar alındı. Kulüplerin isteği sonrası alındığı belirtilen karar, ‘Virüs kazandı’ şeklinde duyuruldu.

İtalya basketbol liginde yeni sezon Eylül 2020 tarihinde başlayacak.

Dünyada corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülke olan İtalya’da, basketbol liginin iptal edilmesinin ardından gözler futbol ve voleybol liglerine çevrildi. Voleybol liginde de büyük ihtimalle benzer bir karar alınması beklenirken, çok az da olsa sezonun kalan maçlarının oynanma ihtimali olduğundan bahsedildi.

Futbol liglerinde ise erteleme dışında henüz bir karar alınmazken belirsizlik sürüyor. Kulüplerin sezonu bitirme yanlısı olduğu, futbolcuların ise sağlıklarını tehdit edebilecek bir ortamda oynamak istemedikleri biliniyor.