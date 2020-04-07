İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı: ‘Bu sezonu bitiremeyebiliriz’

Corona virüsü salgını nedeniye süresiz askıya alınan İngiltere Premier Lig maçlarıyla ilgili olarak Federasyon Başkanı Greg Clarke açıklamalarda bulundu.

İlk olarak ertelenen ancak salgının yayılmasının ardından tamamen askıya alınan maçların ardından bazı kulüpler çalışanlarını süresiz izne çıkartırken futbolcuların maaşlarından kesinti yapılması da gündemde.

Federasyon konseyi toplantısında konuşan Clarke, “Eşi benzeri görülmemiş bir sıkıntı ile karşı karşıyayız. Oyuncular, taraftarlar, kulüpler, kulüp sahipleri ve futboldaki bütün paydaşlar, bu oyunu canlı tutmak için acele etmeli ve acıyı paylaşmalı” ifadelerini kullandı.

Ortak bir çalışma ortamı olması gerektiğini söyleyen Clarke, “Paydaşların futbolu kurtarmak için ortak bir neden üzerinde anlaşmaya varma zamanı. Futbol bir takım oyunu ve şimdi ekip çalışması yapmanın zamanı” dedi.

Premier Lig yönetimi futbolcuların maaşlarında yüzde 30 kesinti yapmasını önerdi ancak Profesyonel Futbolcular Birliği, bu öneriye sıcak bakmadığını açıkladı.

FA Genel Müdürü Mark Bullingham ise, tüm maçların ertelenmesinin mali etkisinin 150 milyon Pound’dan fazla olabileceğini söyledi.

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“SEZONU BİTİRMEME İHTİMALİ VAR”

Bu nedenle sezonu tamamlamak istediklerini söyleyen Clarke, “Profesyonel futbol sezonunu bitirmeye kararlıyız. Çünkü küme düşme ve lig şampiyonlarını belirlemek için en liyakatli yöntem. Ancak öncelik futbol değil insan hayatı olduğu için sezonu bitirememe ihtimalimiz de var” şeklinde konuştu.

Corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan ekonomik zorluklara dikkat çeken Clarke, “Pandeminin ekonomik sonuçları olacak ve tüm iş sektörleri yara alacak. Kulüpleri ve ligleri kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız” dedi.