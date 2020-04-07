Glasgow Rangers yöneticiden alıp çalışana verecek

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını, futbol ekonomisini de olumsuz etkiledi. Salgın nedeniyle ligler ertelenirken, futbol takımları finansal çözüm arayışına girdi. Buna son örnek İskoçya’nın 148 yıllık bir tarihe sahip olan köklü kulübü Galasgow Rangers’tan geldi. Glasgow Rangers, üst düzey yöneticiler, Teknik Direktör Steven Gerrard ve futbolcuların maaşlarının üç ay ödenmeyeceğini bildirdi.

Glasgow Rangers, yapılan erteleme sayesinde, bu zorlu süreçte kulüp çalışanlarının maaşlarının ise ödeneceğini duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada “Corona virüsünün ekonomik etkileriyle mücadele etmeye çalışıyoruz. Bu nedenle üst düzey yöneticiler, teknik ekip ve futbolcuların maaşlarında üç ay ertelemeye gitme kararı aldık. Böylece diğer çalışanlarımızın maaşlarını ödeyebileceğiz. Maaş ertelemeyi gönüllü olarak kabul eden yöneticilerimiz, teknik ekibimiz ve futbolcularımıza teşekkür ederiz” denildi.

Maaş ertelemesi ile ilgili konuşan Steven Gerrard, kararı herkesin itirazsız kabul ettiğini söyledi. Gerrard, kulübün resmi internet sitesinden video ile yaptığı açıklamada “Yöneticiler, futbolcular ve teknik ekip, iyi bir liderlik özelliği gösterip, sorumluluk aldılar. Yapılacak en doğru hareketin bu olduğunu düşünüyorum. Kulüpteki rolünüz ne olursa olsun, tüm çalışanlara saygı göstermeniz gerekiyor. Maaşlarımızda ertelemeye giderek birlikteliğin güzel bir örneğini sergilediğimizi düşünüyorum” şeklinde görüş belirtti.

Kulüpteki herkesin çalışanlara destek olmak için çabalamasından dolayı gurur duyduğunu da belirten Gerrard “Bu karar oy birliği ile alındı. Herkes bu kararın altına koşulsuz imza attı. Bu zorlu günlerde, finansal sıkıntıya düşebilecek insanlara yardım edilmesi çok önemli…” dedi.

2012 YILINDA İFLAS ETMİŞTİ

Glasgow Rangers, 140. kuruluş yılında tarihi bir çöküşe uğramıştı. 55 milyon Euro borcu bulunan Glasgow Rangers, borcunu ödeyememiş ve iflas ettiğini duyurmuştu. Kayyum atanan Glasgow Rangers, daha sonra Kulüpler Birliği kararıyla İskoçya Premier Lig’de ihraç edilmişti.

Tüm dünyada en çok şampiyonluğa sahip takım olma unvanı bulunan Glasgow Rangers, yeni macerasına en alt ligden başlamıştı. Basamakları hızla tırmanan kulüp, tekrar İskoçya Premier Lig’e yükselmeyi başarmıştı.

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