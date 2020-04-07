Formula 1’de iki takım corona nedeniyle işçi çıkarıyor!

Dünyanın en pahalı sporlarından biri olan ve corona virüsü nedeniyle sezonun başlamadığı, 7 yarışın ertelendiği ve 1 yarışın da iptal edildiği Formula 1’de iki takım geçici olarak işçi çıkaracağını duyurdu.

Birleşik Krallık menşeli takımlar Rokit Williams ve Racing Point, İngiltere’nin işten çıkarılan çalışanlara destek olacağını duyurmasının ardından hükümetin bu kampanyasından yararlanıp masraflarından kısmak isteyen takımlar işçi çıkarıyor.

Maliyetleri azaltmak isteyen iki takım, pilotların maaşlarında da yüzde 20’lik kesinti yapılacağını duyurdu.

Bir diğer İngiliz takım Mclaren de geçtiğimiz hafta pilotların ve çalışanların maaşlarında kesintiye gitmişti.

Monaco yarışının iptal edildiği Formula 1’de Avustralya, Bahreyn, Vietnam, Çin, İspanya, Hollanda ve Azerbaycan yarışları ertelendi.