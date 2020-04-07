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Sözcü

Falcao yıllara meydan okuyor! 45 saniyede 106 mekik…

Corona virüs salgını sebebiyle evde çalışmalarını sürdüren Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao, 45 saniyede 106 mekik çektiği videoyu sosyal medyadan paylaşarak, arkadaşlarına meydan okudu.

08:22 -
Haberler Futbol
Falcao yıllara meydan okuyor! 45 saniyede 106 mekik…

Galatasaray'ın golcüsü Radamel Falcao, corona virüs salgını sebebiyle evde kaldığı bu dönemde çalışmalarını devam ettiriyor.

Kolombiyalı yıldız, evinde 45 saniye içinde 106 mekik çektiği görüntüleri sosyal medyada yayınlayarak, arkadaşlarına meydan okudu. Falcao, ayrıca paylaştığı videoda ‘evde kal’ çağrısı da yaptı.

Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo başlattığı mekik akımında 45 saniyede 142 mekik çekerek adeta meydan okumuştu.

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

Para mantenerse saludable en casa . Los reto a todos ustedes y a @juanferquinterop y @03nataliagaitan

Falcao (@falcao)’in paylaştığı bir gönderi ()

Corona galatasaray karantina Mekik radamel falcao