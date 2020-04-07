Danny Rose’dan yüzlerce pizza ikramı!

Corona virüsünün vaka sayısında ne yazık ki etkili olduğu ülkelerden olan İngiltere’de Premier Lig ekiplerinden Newcastle United’ın İngiliz savunma oyuncusu Danny Rose’dan moral bağışı geldi.

Rose, Londra’da bulunan Kuzey Middlesex Üniversite hastanesine yüzlerce pizza siparişi etti. Sağlık çalışanlarına moral vermek isteyen İngiliz milli futbolcunun daha önce aynı hastaneye isimsiz olarak 19 bin Pound bağış yaptığı da ortaya çıktı.

Hastane Twitter hesabından, “Gelen yüzlerce pizza için teşekkür ederiz Danny Rose” şeklinde videolu bir mesaj paylaştı.

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“MAAŞLARIMIZI BAĞIŞLAMAKTA SORUN YOK”

Son günlerde Premier Lig futbolcularının corona virüsüyle hem ekonomik destek hem de takımları ekonomik sıkıntıya sokmamak için maaş indirimi konusundaki açıklamalarına Rose’dan bir ekleme geldi.

BBC Radyo 5’e konuşan ve “Hepimiz bir şeyler yapmak istiyoruz” diyen İngiliz futbolcu, “Sadece kendi adıma konuşabilirim ama maaşımı bu hastalıkla en önde savaşan insanlara bağışlamakta sorun görmüyorum” ifadelerini kullandı.

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