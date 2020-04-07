Danilo Gallinari: ‘Telefonu her açtığımda kötü habere hazırlanıyorum’

NBA’de Oklahama City Thunder forması giyen İtalyan basketbolcu Danilo Gallinari, yazdığı açık mektupta çarpıcı ifadeler kullandı. Gallinari endişelendiğini belirtirken gelecek için umutlu olduğunu da aktardı ve ülkesine birliktelik mesajı verdi.

31 yaşındaki deneyimli oyuncu, “Bir aydır telefonum her çaldığında ve İtalya’dan gelen her aramada kendimi kötü bir haber almaya hazırlıyorum. Ve telefonum susmuyor. Bir sürü acı hikaye anlatabilirim, arkadaşlarımın tanıdıklarımın başına gelen ve hiç aklımdan geçmeyen şeyler” dedi.

‘Söylemesi garip ama şanslıyım…’

Gallinari, “Bunu söylemesi garip ama şanslıyım ki ailem iyi durumda. İtalya’da yalnız başına karantinadaki annem hakkında endişeleniyorum. Babam ve kardeşim Denver’de tıkıldı kaldı. Ama annemin bir problemi yok, büyükçe bir evde ve ihtiyacı kadar alanı var. Bunun yerine evlerine hapsolmuş hisseden, her yerde gördüğümüz, yaşamak için sağlıklı bir ortam bulmakta zorlanan ve acı çekenleri düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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Buna rağmen dünyanın hep beraber bu krizi atlatacağını düşündüğünü söyleyen Gallinari, “Bu yarın veya gelecek hafta durulmayacak. Bundan kurtulmamızın ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Ancak bir şeyden eminim ki bu sonsuza kadar sürmeyecek. Bunu birlikte başaracağız” diye aktardı.

‘Takım arkadaşlarımdan kimsenin haberi yoktu!’

NBA’de yaşanan süreçle ilgili de konuşan Gallinari, “İtalya’da bir süredir spor müsabakalarının durduğunu biliyordum. Bunun hemen ABD’de de uygulanacağını düşünmüştüm” dedi ve Utah Jazz’la oynamaları gereken maç öncesinde çıkan iptal kararı hakkında “Benden başka kimsenin virüsün böyle bir etkisi olacağından pek bir haberi yoktu. Takım arkadaşlarıma ‘Bence bu iptal kararı corona virüsü ile alakalı’ dedim. Olayın öyle olduğu ortaya çıkınca takım arkadaşlarım hemen sorular sormaya başladı, onlara soyunma odasının orta yerinde durumu açıklıyordum ancak kimse o zaman o kadar endişeli değildi. Şimdi herkes virüsü biliyor” dedi.