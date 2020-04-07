Daniele Rugani’nin nişanlısı Michela Persico: ’20 gün geçti testim yine pozitif çıktı!’

İtalyan devi Juventus’un corona testi pozitif çıkan ilk oyuncusu olan Daniele Rugani, Juventus doktorlarının gözetimi altında kulübün oteli J-Hotel’de karantinada tutulmaya ve tedavi edilmeye devam ediyor.

Öte yandan Rugani’nin corona virüsü testi pozitif çıkan hamile nişanlısı Michela Persico da evinde karantinada kalmayı sürdürüyor. Persico, İtalya’da bir televizyon programına canlı bağlanarak yaptığı açıklamada çarpıcı bir detayı gözler önüne serdi.

Hala herhangi bir semptom göstermediğini söyleyen Persico, pozitif çıkan ilk testinin üzerinden 20 gün geçmesine rağmen yapılan yeni testinin de pozitif çıktığını söyledi. Rugani’yi görmediğini de söyleyen genç sunucunun açıklaması genç bireylerin dahi Covid-19’u atlatmakta ne kadar zorlandığının da bir örneği oldu.

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Persico şöyle konuştu:

“Covid-19’u hafif geçirenlerde tedavi için öngörülen süre olan 20 gün geçti ama yeni swab testimin sonucu yine pozitif çıktı. Gittiğim klinikte genç olduğum için daha az risk taşıdığımı söylediler o yüzden biraz daha sakinim. Daniele’yi göremiyorum sadece görüntülü konuşma yapıyoruz. Elbette bir süre daha böyle gidecek. Biraz daha bekleyeceğiz ve birbirimizi yeniden göreceğiz.”