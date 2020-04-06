Trabzonspor’dan açıklama: Sörloth ve Erce şehirden ayrıldı

Trabzonspor gündemle ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yaparak takımın 2 Mayıs’ta Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde antrenmanlara başlayacağını duyurdu. Bordo mavili kulüp golcü futbolcu Alexander Sörloth ve kaleci Erce Kardeşler’in Trabzon’dan ayrıldığını ve 15-20 Nisan’da geri döneceklerini belirtti.

İşte Trabzonspor’dan yapılan açıklama:

Futbol A takımımıza 2 Mayıs 2020 tarihine kadar izin verilmiştir.

Oyuncularımızdan Alexander Sörloth Norveç Hükümeti tarafından gönderilen özel uçakla ve Erce Kardeşler Trabzon Valiliği tarafından verilen şehirler arası seyahat belgesiyle Trabzon’dan ayrılmış bulunmaktadır. Oyuncularımız, 15-20 Nisan tarihleri arasında Trabzon'a dönerek, 14 günlük karantina sürecini evlerinde tamamlayacaklardır.

Tüm futbolcularımız 2 Mayıs Cuma gününe kadar izinli olup çalışmalarını teknik heyetimiz tarafından kendilerine verilen program dahilinde bulundukları yerlerde sürdüreceklerdir.

Futbol A takımımızın 2 Mayıs 2020 günü 15.00'te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak hazırlıklarına başlaması planlanmaktadır.