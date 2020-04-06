Trabzonspor’da mutfak paslaşmaları!

Korona virüsü nedeniyle karantina günlerini evde geçiren Trabzonsporlu oyuncular, sahada bir birlerine verdikleri paslara ara verirken, mutfaklarda yaptıkları yemeklerle bir birlerine pas atmaya başladılar. Takımın savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen, sahada gösterdiği hünerlerini evinin mutfağında da gösterirken, mutfak pasını takım arkadaşı Doğan Erdoğan’a attı.

Erdoğan, Hüseyin Türkmen’in annesini yanına alarak çok güzel yemek yaptıklarını belirterek, “Ben ise tek başıma burada bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bana pas atıyorsun. Elimden geleni yapacağım, bak yanımda kimse yok. Yanımda annem yok” ifadelerini kullandı.

Türkmen’in verdiği mutfak pasına et sote yaparak karşılık veren Doğan Erdoğan ise pası takım arkadaşı kaleci Uğurcan Çakır’a atarak, “Kalecilik yeteneklerini yemekte de göstermesini istiyorum” ifadelerini kullandı.