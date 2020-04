SON DAKİKA | Pep Guardiola’nın annesi corona virüsten hayatını kaybetti

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İspanya’dan, herkesi üzen bir haber geldi. İngiliz ekibi Manchester City’nin teknik direktörü Pep Guardiola’nın Barcelona’da yaşayan annesi Dolors Sala Carrió’nun hayatını kaybettiği öğrenildi.

82 yaşındaki Carrio, bir süredir corona virüsü nedeniyle tedavi görüyordu.

Ölü sayısının 13 bini geçtiği İspanya’da 3 haftadır sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Dünya genelinde corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 69 bini geçerken toplam vaka sayısı ise 1 milyon 275 bini aştı.

İspanya’da corona virüse rastlanmayan tek bölge, Sevilla ile Cebelitarık arasında kalan Zahara de la Sierra kasabası.

Manchester City Kulübü, resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak şu paylaşımı yaptı;

The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep's mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old .

— Manchester City (@ManCity) April 6, 2020