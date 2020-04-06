Sanal Formula 1 yarışında kazanan Ferrari’den Charles Leclerc! 267 bin kişi canlı izledi!

Corona virüsü neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alırken tüm spor dallarını ve organizasyonlarını etkilediği gibi Formula 1’de sezonun durmasına sebep oldu.

Avustralya Grand Prix’si ve Monaco Grand Prix’i iptal edilirken Azerbaycan, Bahreyn, Çin, Hollanda, İspanya ve Vietnam Grand Prix’leri ise ertelendi. Haziranda sezonun başlaması planlanırken sporcular da kendilerini eğlenceli bir şekilde hazır tutuyor.

Yarış simülasyonları ve simülasyon ekipmanları gerçeğe her gün yaklaşırken espor sahnesinde bu dönemde Formula 1 pilotları da yer alıyor. Formula 1’in resmi oyunu üzerinden pazar gecesi düzenlenen sanal yarışta ise kazanan Ferrari’nin Monakolu pilotu Charles Leclerc oldu.

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Ünlü espor oyuncuları ve bazı pilotların katıldığı yarış Avustralya Grand Prix’ye ev sahipliği yapan Melbourne’deki Albert Park oldu. Yarışa Charles Leclerc’in yanı sıra Leclerc’in 19 yaşındaki yarışçı kardeşi Arthur Leclerc, gelecek sezonlarda Formula 1’de yer alması beklenen Renault akademi pilotu Christian Lundgaard, Williams F1 pilotu George Russell, Alfa Romeo F1 pilotu Antonio Giovinazzi, Red Bull pilotu Alex Albon ve 2009’da Brawn GP ile F1 dünya şampiyonu olan Britanyalı pilot Jenson Button da yarışa katılanlar arasındaydı.

McLaren pilotu Lando Norris teknik bir problem nedeniyle yarışamazken kanalında yarışı yayınladı. Yarış Norris’in Twitch yayınında canlı olarak 77 bin, Formula 1’in resmi YouTube hesabında ise canlı yayında 190 binin üzerinde izleyici tarafından takip edildi. YouTube kanalına yüklenen yarış videosu ise 10 saatte 1 milyon izlenmeyi aştı.

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Yarışı kazanan Leclerc, gerçek yarış ile simülasyonu kıyaslarken “İnanılmaz derecede zordu. Koltukta oturuyoruz, gerçek arabadaki gibi bir G kuvveti yok ama çılgınlar gibi terledim. Kaslarımda bir ağrı yok ancak konsantrasyon diğer her şey… Çok terledim” dedi.

Mücadeleyi Leclerc kazanırken ikinci sırada Christian Lundgaard, üçüncü sırada ise George Russell yer aldı. Leclerc’in kardeşi Arthur dördüncü oldu. Bir sonraki resmi sanal yarış olan Çin Grand Prix’si 19 Nisan’da Şanghay Uluslararası Pisti’nin simülasyon versiyonunda gerçekleştirilecek.