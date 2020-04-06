Öldürülen futbolcu yedi kişiye hayat verdi

Caring Matlock Town takımında futbol oynayan Jordan Sinnott, 29 Ocak tarihinde saldırıya uğramıştı. Gece yarısı gerçekleşen saldırıda kafatası çatlayan Sinnott, kaldırılığı hastanede hayata gözlerini yummuştu. Ancak bu acı verici olay, yedi kişinin hayatta kalmasını sağladı.

Vasiyetinde organlarını bağışladığını açıklayan Sinnott, yaşları 20 ile 50 arasında değişen yedi kişinin hayata tutunmasını sağladı. Ayrıca bazı askerlerin ve yangında yaralananların da, Sinnott’tan alınacak derinin nakli sayesinde tedavi edileceği belirtildi. Konu ile ilgili The Sun’a konuşan Jordan Sinnott’un kardeşi Tom “Çok paylaşımcı biriydi. Vermeyi hep çok sevmişti. Öldükten sonra bile bunu gerçekleştiriyor” dedi.

Jordan Sinnott’un annesi Melanie ise “Tek tesellim, bir insanın sevdiği için uygun organın bulunduğunu öğrendiğini zaman duyacağı sevinç ve minnettarlık… Bu hayatta birine verebileceğiniz en değerli hediye” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Jordan Sinnott2un öldürülmesiyle ilgili davada iki kişinin yargılanmasına devam ediliyor.