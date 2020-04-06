NFL efsanesi Tom Dempsey, corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti! Rekoru 43 yıl kırılamamıştı

NFL ekiplerinden New Orleans Saint’in ‘kicker’ pozisyonunda görev yapan unutulmaz oyuncusu Tom Dempsey, corona virüsü nedeniyle 73 yaşında hayatını kaybetti.

1970’de 63 yardadan kaydettiği ‘field goal’ ile NFL’de rekor kıran ve rekoru ancak 2013’te kırılabilen Dempsey, 2012’den bu yana alzheimer ve demans ile de mücadele ediyordu.

25 Mart’ta corona virüsüne yakalanan efsane isim ardından eşi, çocukları ve torunlarını bıraktı. Dempsey, yaşamını ABD’de corona virüsünün en etkili olduğu bölgelerden biri olan Louisiana eyaletinin New Orleans kentinde sürdürmekteydi.