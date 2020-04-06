Neymar ve Mbappe, PSG’de kalacak

Tüm dünyada etkisini gösteren, yaşamı ve ekonomiyi alt üst eden corona virüsü futbolda da sonuçlarını göstermeye başladı. Birçok kulüp maaşlarda kesintiye giderken, transfer piyasasında da rakamların büyük ölçüde düşmesi bekleniyor.

Bu doğrultuda Avrupa futbolunun iki önemli yeteneğini elinde bulunduran Paris Saint-Germain (PSG), Kylian Mbappe ve Neymar’ı satmama kararı aldı.

L’Equipe’te yer alan habere göre; gelecek sezonda da Mbappe ve Neymar’ın PSG formasını giymeye devam edecekleri iddia edilirken, ekonomik krizin neden olduğu corona virüsü yüzünden Neymar’ın 180 milyon Euro’luk serbest kalma maddesinin de ödenmesinin imkansız olduğu yazıldı.

Geçen sezon Brezilyalı yıldızın eski takımı Barcelona, bu rakamı ödemeye yanaşmamıştı.