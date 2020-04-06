NBA ve ESPN basketbolsuzluğa çareyi buldu!

Dünyayı sarsan corona virüsü nedeniyle NBA’de de sezon yarıda kalırken basketbolseverlere nostaljik unutulmaz maçları YouTube’de yayınlamaya devam eden NBA, ESPN ile yeni bir formata hazırlanıyor.

ESPN’in televizyonda yayınlamaya hazırlandığı format, basketbol sahalarında sıklıkla oynanan bir oyun olan H-O-R-S-E. İki kişi ile oynanan oyunda ilk başlayan kişi istediği bir noktadan şut atıyor. İsabet halinde rakip oyuncu atamazsa “H” harfini alıyor. Karşılıklı şutlarda atamayan tarafın hanesine bir harf eklenirken “HORSE” kelimesini ilk tamamlayan oyunu kaybediyor. Bu eğlenceli oyunu ekranlara taşımayı planlayan ESPN, sağlık açısından güvenilir çözümü de bulmuş gibi.

Atışlar evden yapılacak!

ESPN’in NBA muhabiri Adrian Wojnarowski’nin haberine göre yüksek profilli yıldızların yer alacağı formatta oyuncular, atışlarını evlerinde bulunan spor salonlarından yapacak.

NBA bu sayede basketbolsuz geçirilen günlerde de sporseverlere içerik sunmayı planlıyor.