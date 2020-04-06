Liverpool olay yaratan kararından vazgeçti!

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından İngiltere’nin dev kulübü Liverpool da bazı radikal kararlar almıştı. Kulübün bir çok çalışanına ücretsiz izin vererek gönderme kararı alan Liverpool gelen tepkiler nedeniyle geri adım attı.

Geçen ay 42 milyon pound kar açıklayan Liverpool yönetiminin personel maaşları için devletin işsizlik ödeneğine bel bağlaması Ada’da büyük tepkilere neden olmuştu.

YANLIŞ KARAR NEDENİYLE ÖZÜR DİLEDİ

Kulübün CEO’su Peter Moore yaşananların ardından taraftarlara bir mektup yazarak geçen hafta aldıkları karar nedeniyle özür diledi. Corona virüsü salgınından kulübü korumak istediklerini belirten Moore, “Amacımız, işçi çıkarma veya maaş indirimine gitmeden kulüp personelinin işlerini korumayı sağlamaktı. Ancak yanlış bir karar aldığımıza inanıyor ve bundan dolayı oldukça üzgün olduğumuzu belirtiyoruz” ifadelerini kullandı.

6 ay önce Liverpool CEO’su Peter Moore El Pais’e verdiği röportajda, “Biz inanılmaz bir tarihi figüre sahibiz: Bill Shankly. Kulübü kuran İskoç sosyalist. Bugün bile iş konuşurken kendimize soruyoruz. Shankly ne yapardı diye” sözlerini sarf etmişti.

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