Kim yaşlı kim genç?

Sevgili meslek büyüğüm ve hocam İlker Yasin, bana bir makale gönderdi. Nefis bir yazı. Siz saygıdeğer okurlarla paylaşmak istedim. Başında Britanyalı siyasetçi William E. Gladstone'a ait kısa metin var. Çok seveceksiniz, ezberleyecek kadar. Sağlıklı kalın…

Gençlik bir hayat devresi değil, bir akıl halidir. Yıllar cildi buruşturabilir, ancak heyecanların bitişiyle ruh buruşur.

İnsan, kendine olan güveni kadar GENÇ.

Kuşkusu kadar YAŞLI.

Cesareti kadar GENÇ.

Korkuları kadar YAŞLI.

Umudu kadar GENÇ.

Bezginliği kadar YAŞLI'dır.

Hiç kimse fazla yaşamış olmakla yaşlanmaz, insanları yaşlandıran ideallerinin bitmesidir. Kalbi sevdikçe, neşe duydukça, güzellikleri fark ettikçe, beyni yeni şeyler keşfettikçe, herkes gençtir. İnsanlar yaşadıkça yaşlandıklarını sanırlar, oysa yaşamadıkça yaşlanırlar. İnsan, yaşlı olmaya karar verdiği gün yaşlanır!

* * *

Neymiş?

60 yaşmış. 65 yaşmış.

Yaş 70'miş..

Geçiniz! Her şey yürekte. ‘Her şey beyinde biter'in özetini yapmış Gladstone. Özellerinizi sahiplenin, sonuna kadar. Kalplere dokunmaya devam. İnsan biriktirin, sevginin/sevilmenin kıymetini bilin!

ÜNLÜ OLMANIN YAŞI YOK

Girin Google'a yazın. Kimler 40'ından 50'sinden sonra nasıl ünlü olmuş, popülerliğe ulaşmışlar?

Yardımcı olayım:

– Kolomb, Amerika'yı keşfe çıktığı ilk yolculuğunda 50 yaşını çoktan aşmıştı.

– Pasteur, 60'ında kuduz aşısını buldu.

– Mimar Sinan, Süleymaniye Camisi'ni bitirdiğinde 70 yaşını geçmişti. Selimiye'yi tamamladığında 86 olmuştu.

– Galile, ayın günlük ve aylık çizimlerini yaparken 73 yaşındaydı.

– ‘Şarlo' 76 yaşında film yönetmeniydi.

– Goethe, en büyük eseri Faust'u ölümünden 1 yıl önce, yani 82 yaşında bitirmişti.

– Nobel ödüllü Alman Doktor Albert Schweitzer, 88 yaşına rağmen Afrika hastanelerinde ameliyat yapıyordu.

– Tolstoy, 67 yaşında bisiklete binmeyi öğrendi!

– Morgan Freeman, Oscar'ı 68 yaşında kucakladı.