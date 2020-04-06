Jardel yıllar sonda açıkladı! ‘Terim olsaydı gitmezdim’

20 yıl geçti Türkiye'de hâlâ gollerin izleniyor.

Beni unutmamaları çok mutlu ediyor. Zaten her zaman kalbimdeler. Böyle bilsinler. Ben de onları mezara kadar unutmayacağım. Galatasaray için az şey yaptığımı düşünüyorum ama yine de iz bıraktığıma sevindim. Galatasaray bana yardımcı oldu. Ve bunu asla unutamam.

Galatasaray'a transferini kısaca anlatır mısın?

Gelmemde Taffarel'in payı büyük. Beni, o ikna etti. Çok iyi arkadaşımdı. Ve bana Galatasaray'ı anlatır anlatmaz gelmek istedim.

Real'e, Milan'a goller attın. Özel mi motive oldun?

Özel hazırlığım olmadı hiç. Real Madrid büyük bir takım. Şampiyonlar Ligi olsun, normal maç olsun en iyi Jardel'i gösteriyordum. Ben eğer maçta her şeyimi vermezsem takım arkadaşlarıma ihanet etmiş olurdum. Her zaman maçın adamı olmak için oynadım. Galatasaray'da oynuyorsanız ve gol atarsanız taraftarların o çığlıklarını ve sevincini bir daha görmek ve duymak için en iyisi olmalısınız.

Hasan Şaş ve Ümit Davala'ya mesajın var mı?

Onlarla gece yarısına kadar poker oynamayı özledim.

Yeni stada gelmek ister misin?

Evet istiyorum. Yeni stadı ve en sevdiğim taraftarları görmek istiyorum. Belki yakın zamanda, şu koronavirüs bitince gelebilirim.

Türkiye ile ilgili en çok neyi özledin?

Taraftarların ‘Süper Mario Jardel' demelerini. Hep içimde bir yerde. Bu tezahüratı özlüyorum.

Süper Kupa maçını hatırlıyor musun?

Evet hâlâ izliyorum ve benim için çok özel bir andı. Real Madrid ile oynuyorsunuz ve gol atıp Süper Kupa'yı kazandırıyorsunuz! Kim tekrar tekrar izlemez?

Taffarel mi Muslera mı?

Taffarel’in yeri bende ayrı. Kaledeyken soğuk ve hazırdı. Benim için en iyi kaleciydi. Stres yapmaz ve yerinde müdahaleler yapardı. Muslera da çok iyi elbette. Galatasaray'da önemli işler başarıyor.

Porto mu, Galatasaray mı?

İki takımı da çok seviyorum. ‘Şunu daha çok seviyorum' diyemem. Şöyle düşünün: İki çocuğunuz var. İkisinden birini ayırt edebilir misiniz? Asla. İki takımda da çok güzel anılarım oldu.

Dünyanın en iyi golcüleri sıralaması yapsan.

Benim özelliğim gol atmaktı. Dönemimde en iyi golcü bendim. Oyunun diğer yönlerini bir tarafa bırakırsan, ceza alanı içine bakarsan, dünyanın en iyisiydim. Ama diğer özellikler; oyunun geneli filan… Ancak 13. olabilirim.

Karantina döneminde neler yapıyorsun?

Herkes kendine dikkat etmeli. Bütün insanlar için tehlike. Bu virüsün nereye doğru gideceğini kimse bilemiyor. Evde sakince oturup sevdiklerimizi korumalıyız. Brezilya'da da var. Maske ve eldiven takıp dışarı çıkıyoruz. Lütfen yaşlılar dışarı çıkmasın. Onlar için çok sıkıntılı bir durum.

Hayatında en çok üzüldüğün an hangisiydi?

7 yaşındayken babamı kaybettiğim zaman. Benim için daha kötü bir an olmadı. Çünkü babamı çok çok seviyordum.

En çok sevindiren şey?

Şu an çok mutluyum. Güzel bir eşim var. Evim var, Galatasaraylı, Portolu taraftarlarım var. Daha başka ne isteyebilirim?

“FENERBAHÇE’YE GOL ATMAK ANLATILMAZ”

“Fenerbahçe’ye attığım gol çok özeldi. Kelimelerle anlatamazsınız. Ancak yaşayabilirsiniz. Fenerbahçe'ye gol attığınızda taraftarlarınızı görebiliyorsanız ne kadar büyük bir iş başardığınızı görürsünüz. O maç da attığım gol de çok özel anlardı benim için.”

“TERİM OLSAYDI GİTMEZDİM”

“Fatih Terim gerçekten bir imparator. Takımın başında olduğunda gücünü hissediyorsunuz. Ben oynarken teknik direktörümüz olsaydı ve gelip ‘Kalacaksın' deseydi kalırdım. Çünkü Galatasaray benim için çok önemli. Bakın 20 yıl geçmiş, taraftarlar hâlâ beni konuşuyor. Bu takımda kalınmaz mı? Ayrılmak hata mıydı, evet! Terim'in hastalandığına çok çok üzüldüm. Bütün dünya üzüldü. Futbolun ona ihtiyacı var. Ona sizin aracılığınızla geçmiş olsun diyorum.”

“FALCAO DAHA İYİSİNİ YAPABİLİR”

“RadamelFalcao çok iyi bir oyuncu. Kaç maç oynayıp kaç gol attığına bakın. Her zaman bir yıldız gibiydi. Sanırım taraftarlar da onu sevdi. Ve bu yüzden doğru yolda. Daha iyisini yapabilir. Çünkü o kapasite onda var. İsmi büyük ve taraftarlar için neler yapabileceğini biliyor