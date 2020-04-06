Jack Wilshere’dan eşine acımasız müdahale

Corona virüsü nedeniyle Avrupa’nın büyük ligleri ertelenirken futbolcular da çalışmalarını evlerinden sürdürüyor. İngiltere’de West Ham United forması giyen Jack Wilshere ise eşiyle birlikte çektiği eğlenceli görüntüleri Instagram hesabından paylaştı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, evinin bahçesinde eşi Andriani ile futbol oynarken yaptığı sert müdahale dikkatlerden kaçmadı.
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The frustration of isolation coming out, but to be fair the ball was there to be won @andriani_wilshere love you really