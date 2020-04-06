İsveç Futbol Federasyonu’ndan ‘corona’ önlemi: Ücretsiz izin

Corona virüsü (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında yeni önlemler alan İsveç’te futbol federasyonu da yeni kararlarını duyurdu.

İsveç A Milli Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Janne Andersson ve A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Peter Gerhardsson’un yanı sıra 90 çalışan ücretsiz izne çıkartıldı. Milli Takım’ın resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, ücretsiz iznin Mayıs ayı sonuna kadar süreceği belirtildi.

Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Hakan Sjostrand yaptığı açıklamada, “Çalışma saatlerini kısaltarak federayonun mali yükünü ve oluşacak olumsuzlukların riskini azaltmayı planlıyoruz. Elbette bu yapmak istemediğimiz bir şey ancak mevcut durumda gerekli bir önlem” dedi.

Janne Andersson’un liderliğinde EURO 2020 Elemeleri’nde başarılı bir performans sergileyen İsveç Milli Takımı, corona virüsü salgını nedeniyle 2021’e ertelenen turnuvaya katılmaya hak kazanmıştı.

Öte yandan Gerhardsson’un teknik direktörlüğünü yaptığı Kadın Milli Futbol Takımı da 2016 Rio Olimpiyatları’nda bronz madalya kazandıktan sonra gelecek seneye ertelenen Tokyo Olimpiyatları’nın da en iddiaları ekipleri arasında yer alıyordu.