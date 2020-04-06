Işıl Reçber, Rüştü Reçber’in taburcu olduğunu açıkladı: ‘Ne güzel bir gün Allah’ım…’

Milli Takım’ın corona virüsüne yakalanan efsanevi kalecisi Rüştü Reçber, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Ajansların son dakika haberi olarak paylaştığı gelişmenin ardından ilk günden beri eşinin sağlık durumu hakkında bilgi veren Işıl Reçber de kişisel Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

Işıl Reçber, “Ne güzel bir gün Allah’ım sana şükürler olsun… 11 günlük zorlu süreçten sonra eşim taburcu oldu. Sen duaları kabul edensin, sen bizleri gören, bilen koruyansın… Çok sevinmem gerekse de her şeyi yarım yaşıyorum aslında… Çünkü o kadar çok şifa bekleyen hasta var ki şu an hastanelerde…. Dostlar, onların babaları, anneleri, sevdikleri, yakınları hepsine sen bu güzel günü yaşat Allah’ım… Evlerine, sevdiklerine kavuştur…” dedi.

İşte Işıl Reçber’in paylaşımı: