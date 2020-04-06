Fenerbahçe doktorundan corona virüsü açıklaması

Fenerbahçe Futbol A Takımı Doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu, Fenerbahçe Televizyonu'nda ‘Güncel' programının konuğu oldu. Fenerbahçe Televizyonu sunucularından Beril Böke'nin sorularını cevaplayan Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu, dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgını hakkında kulübün nasıl bir yol izlediğine ilişkin bilgiler verdi. İşte Kunduracıoğlu’nun değerlendirmeleri…

“SÜREKLİ TAKİP ETMEK ZORUNDAYIZ”

Ben futbol takımıyla ilgileniyorum, gündemi sürekli takip ettik. Yeniliklere baktık, okuduk. 15 gün önce okuduğunuz, 15 gün sonra bambaşka olabiliyor. Sürekli takip etmek zorundayız. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun yaptığı açıklamalar doğrultusunda biz de toplantılar ve çalışmalar yapıyoruz. Kulüp içinde düzenlemeler yaptık.

“KİMSE FUTBOLU DÜŞÜNMEDİ”

Liglere gerçekten salgının artık hız kaybettiği dönemden sonra başlamak lazım. 2. olarak da psikoloji çok önemli. Son deplasmana gittiğimizde kimse futbolu düşünmüyordu. Bulaşacak mı, değer mi, bir stres içerisindeydi herkes.

“HERKES FAZLASINI YAPMAYA ÇALIŞIYOR”

Geri dönüşler iyi futbolculardan. Kime ne söylesek, bir fazlasını yapmaya çalışıyorlar. Antrenman yapmayın deseniz de yapmak isteyen bir kitleyle çalışıyoruz. Herkes elinden gelenin bir fazlasını yapmaya çalışıyor.

“ŞİKAYETLERDE BANA ULAŞIRLAR”

Kimde şikayet olursa, bana ulaşıyor. Bu yeni bir şey değil. 9-10 yıldır Fenerbahçe ile çalışıyorum, 24 saat bana ulaşırlar. Bir kısmı psilojik olarak etkilendi. Boğazım mı ağrıyor, öksürüyor muyum diye endişeleniyor. Semptomlarda çok ciddi bir şey yoksa, hastaneleri de çok meşgul etmemek lazım. Bir de oralarda enfeksiyon kaynağı var çok fazla.

“BENİM BİR YAPTIRIMIM YOK”

Fazla kiloyla dönerlerse, bir yaptırım olacaktır herhalde. Ben doktor olarak buna karışamam ama başkan ve yönetim kuruluna gereken bilgileri vereceğiz. Benim bir yaptırırım yok.

“TEMMUZ – AĞUSTOS’U BULUR”

Benim kişisel öngörüm, Haziran ayında zor. 2-3 hafta içinde peak yapmasını bekliyoruz. Önlemler neticesinde virüs bize geç geldi. Biz onların yaşadıklarını takip ederek olanları öngörmeye çalışıyoruz. Temmmuz – Ağustos’u bulur gibi. Bir anda virüs komple ortadan da kaybolabilir, bilemiyoruz, izliyoruz.

“HERKES SIKILMIŞ AMA…”

Herkes evde kalmaktan sıkılmış durumda ama hastanelerdeki hastaları, çalışanlarımızı düşününce bizim durumumuza şükür yine de. Sıkıntılı bir durum, atlatacağız. Umarım tekrar eski şekilde işimize, yaşantımıza devam ederiz.

“UZUN VADEDE PSİKOLOJİK ETKİLERİ OLACAK”

Bunun korona varken psikolojik boyutu vardı, bir de kısa – orta ve uzun vadede psikolojik etkileri olacaktır. Bununla ilgili de hazırlıkları yapacağız.

“AİLELERİ DE TESTE SOKTUK”

Sadece oyunculara baktırmak doğru olmuyor, aileleri de var. Bunları nasıl yenebiliriz diye baktık. bizim uğraştığımız kitle genelde genç. Gençlerde asemptomatik oluyor genelde ama bulaştırabiliyorlar. Aileleri de teste aldık, aileler negatif geldi.